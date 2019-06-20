Лавров заявил о важности дружбы между Россией и Африкой

Дружба между Россией и странами Африки, уже дает ощутимые экономические плоды! Об этом в четверг, 20 июня, заявил Сергей Лавров, на общем собрании акционеров Африканского экспортно-импортного банка.

В конференции принимают участие полторы тысячи представителей власти и бизнеса. Только за 2018 год, товарооборот России и самого жаркого континента планеты, превысил 20 миллиардов долларов. Кроме того, по словам главы МИД налаживается и политический диалог, в том числе — на высшем уровне. Со многими странами укрепились межпарламентские связи.

Участникам предстоит обсудить взаимодействие в энергетике, горной промышленности, в финансовом секторе и здравоохранении. Осенью этого года, пройдет первый в истории саммит «Россия-Африка» участие в нем примут главы 40 африканских государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров на встрече с представителем дипломатического корпуса Швейцарии поделился русской народной мудростью.