Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком

В британские СМИ просочилась информация о четвертой беременности Кейт Миддлтон, сообщает «7 Дней.ру». Новостью поделилась подруга герцогини и по ее подсчетам, четвертый наследник должен появиться на свет в конце 2019 года.

Кроме того, на днях прошли знаменитые королевские скачки в Аскоте. Кейт постоянно складывала руки в районе живота и заметно похудела. Во время трех предыдущих беременностей, герцогиня испытывала проблемы с сильным токсикозом и стремительно теряла вес. Это натолкнуло гостей на мысль, что возможно, Миддлтон снова в положении.

www.globallookpress.com

Напомним, что весной прошлого года у герцога и герцогини Кембриджских родился третий ребенок — принц Луи. Пара поделилась с прессой, что не хочет останавливаться на достигнутом и планирует пополнение.

Ранее 5-tv.ru показал фото беременной гражданской жены Ивана Урганта.