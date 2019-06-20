Выпускник советских военных вузов, мэр Риги отправлен в отставку

Преемник защитника русскоязычного населения в Латвии Нила Ушакова, мэр Риги Дайнис Турлайс, отправлен в отставку. 31 депутат городской думы из 60 проголосовал за это решение.

Турлайс проработал на посту градоначальника всего 20 дней.

68-летний политик входит в партию «Честь служить Риге», которая составляет в думе коалицию с партией «Согласие» во главе с Ушаковым, выступающей в поддержку русскоязычных жителей.

Турлайс окончил Ленинградское общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, служил в Афганистане.

Будучи мэром, он выступил против сноса памятника Освободителям в Риге, напомнив, что «в планах Гитлера никто из историков не нашел, что если бы он победил, то на этом месте была бы Латвия как страна».

Ранее 5-tv.ru передавал, что в этой прибалтийской республике хотят запретить георгиевскую ленточку.