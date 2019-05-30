Георгиевскую ленточку хотят запретить в Латвии

Депутаты парламента Латвии предлагают на законодательном уровне запретить ношение георгиевских лент на развлекательных мероприятиях, а также на шествиях, митингах и пикетах, сообщает РИА Новости. Представитель партии «Все-Латвии» заявил, что георгиевская лента — общепринятый символ советско-имперского реваншизма.

«За» проголосовали 70 депутатов, 19 воздержались. Однако в Общественной палате РФ призывают европейские организации осудить такую инициативу и предупреждают о том, что данный запрет спровоцирует конфликты и столкновения. А также может привести к укреплению националистических сил.

Законопроект в Латвии был предложен еще четыре года назад, но тогда парламент не стал его рассматривать.

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В России и за рубежом георгиевская лента — это символ воинской славы и памяти. Традиция повязывать накануне 9 мая ленточку появилась в 2005 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Трезвая Россия» предложила запретить продажу водки с георгиевской ленточкой.