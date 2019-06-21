Видео: Всероссийский выпускной бал прошел в Кремле

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На мероприятие съехались школьники из разных городов страны.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, Пятый канал

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 20 июня состоялся Всероссийский выпускной бал. На мероприятие приехали не только столичные выпускники, но юноши и девушки из других городов страны.

С важным событием школьников поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал выпускникам определиться с профессий, поступить в выбранное учебное заведение и стать отличными, грамотными и востребованными специалистами.

«Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное — определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали и стать отличным, грамотным, востребованным специалистом. Очень важно, чтобы дело, которому вы будет служить, было по призванию и по душе. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности. Вы сможете принимать серьезные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственной за ее будущее», — подчеркнул Владимир Путин.

Праздничное мероприятие в стенах Кремлевского дворца началось с торжественной церемонии, во время которой недавние школьники прошли по красной ковровой дорожке. На официальной части среди выпускников выбрали победителей в нескольких номинациях: «Умник года» и «Умница года», «Самая „классная“ классная», «Творец года», «Олимпийская надежда», «Команда мечты», «Принц и Принцесса бала».

После этого гостей мероприятия ждал концерт с участием звезд российской эстрады. Для школьников выступали IOWA, Баста, Ольга Бузова и другие исполнители. Среди приглашенных артистов также была группа «Дискотека авария», участники которой поделились в Instagram впечатлениями от бала и оставили напутствие вчерашним школьникам сразу после выступления:

«Ну что, выпускники — кто еще не спит?! Сегодня ваша ночь! Запомните ее на всю жизнь! Ну а мы только что отгремели Коучем в Кремле на вашем празднике!».

По завершении праздника на Красной площади отгремел грандиозный салют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса -2019».

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