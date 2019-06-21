Видео: Всероссийский выпускной бал прошел в Кремле

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 20 июня состоялся Всероссийский выпускной бал. На мероприятие приехали не только столичные выпускники, но юноши и девушки из других городов страны.
С важным событием школьников поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал выпускникам определиться с профессий, поступить в выбранное учебное заведение и стать отличными, грамотными и востребованными специалистами.
Праздничное мероприятие в стенах Кремлевского дворца началось с торжественной церемонии, во время которой недавние школьники прошли по красной ковровой дорожке. На официальной части среди выпускников выбрали победителей в нескольких номинациях: «Умник года» и «Умница года», «Самая „классная“ классная», «Творец года», «Олимпийская надежда», «Команда мечты», «Принц и Принцесса бала».
После этого гостей мероприятия ждал концерт с участием звезд российской эстрады. Для школьников выступали IOWA, Баста, Ольга Бузова и другие исполнители. Среди приглашенных артистов также была группа «Дискотека авария», участники которой поделились в Instagram впечатлениями от бала и оставили напутствие вчерашним школьникам сразу после выступления:
По завершении праздника на Красной площади отгремел грандиозный салют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса -2019».