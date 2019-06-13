В Петербурге прошла репетиция «Алых парусов»

, 6:11 Эфирная новость 26

Шоу готовится в строжайшем секрете, поэтому репетировать приходится по ночам.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

Тема:
Алые паруса 2019 142

У российских выпускников сейчас волнительная пора. В ожидании результатов ЕГЭ, определяются с вузом и мечтают о будущем. Не меньше волнуются сейчас артисты, участники и организаторы главного выпускного страны — «Алых Парусов». Для них это тоже своеобразный экзамен.

Чтобы подарить зрителям настоящую сказку, все готовы на самые невероятные эксперименты. Исторические декорации, современные 3D-технологии, опера над Невой и ожившие, как по волшебству, витязи.

Даже главный герой праздника — сказочный корабль с алыми парусами предстанет обновленным. Шоу готовится в строжайшем секрете. Репетиции в акватории Невы — только по ночам. Но некоторые интригующие моменты предстоящего события все же удалось увидеть корреспонденту МИЦ «Известия» Ивану Уварову.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

3D-принтер печатает шлем одного из тридцати трех витязей. Которые выйдут не из пены морской, а из вод Невы прямо в центре Петербурга, напротив Петропавловской крепости. Роли богатырей исполнят профессиональные каскадеры. В перерыве между репетициями продолжают погружение в образ.

«В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Отличная вещь. Я очень рад, что мне довелось участвовать в этом проекте», — говорит каскадер Алан Тамаев.

Радости не скрывают и участники большого сводного хора Пятого канала. После распевки — репетиция главной и финальной песни. Она станет одним из основных сюрпризов праздника.

«Мы пытаемся добиться эффекта, когда это идет от души, от народа, от простых людей, которые, условно говоря, испытывают те же эмоции, как и люди, стоящие на набережной акватории, когда видят всю эту красоту», — объясняет режиссер трансляции «Алых парусов — 2019» Михаил Колпахчиев.

Сначала повторить танец. И только потом — визит к гримеру. Эти морячки будут в самом эпицентре праздника. Под алыми парусами. На борту корабля мечты. И у каждого из этих ребят есть свое, заветное желание.

«Я даже на море не купался никогда, но все когда-то в первый раз», — рассказывает танцор Алексей Федоров.

Пройдет несколько минут и мечта Алексея практически исполнится. Вот ему уже поправляют галстук моряка. Он готов отправиться в волшебное путешествие.

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За пару минут до старта репетиции солист Мариинского театра Григорий Чернецов осматривает непривычную для него площадку. Прямо на бриге он исполнит главную песню праздника. Его баритон не боится любой погоды. Волнение? Конечно же есть. Артист впервые будет петь на носу корабля.

«Такая честь, возможно, выпадает вообще раз в жизни», — признается Григорий Чернецов.

Главный символ самого романтичного праздника выпускников — бриг «Россия» отправляется в ночное плавание по Неве. Впервые вместе с артистами на борту. Мизансцены выставлены, движения отточены. Кажется, будто бы все герои вместе с алыми парусами поймали попутный ветер.

В этом году праздник, возрожденный Акционерным Банком «РОССИЯ», правительством Петербурга и Пятым каналом, пройдет 23 июня. Центр города вновь погрузится в волшебную сказку. Гости «Алых парусов» и миллионы телезрителей будут с замиранием сердца следить за тем, как корабль мечты под тысячами залпов фейерверка входит в акваторию Невы и исполняет любые, даже самые несбыточные желания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из артистов выступит на празднике «Алые паруса — 2019».

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