Назван вид рака, от которого чаще всего умирают россияне

Специалисты назвали самый «смертоносный» вид рака в России. Так, наибольшее количество летальных исходов вызывает рак поджелудочной железы. По данным за 2018 год этот показатель составил 39,9% от числа заболевших. Об этом сообщает RT.

На втором месте в списке — рак печени и внутрипеченочных протоков — 38,4%. На третьей строчке по количеству смертей рак пищевода — 29,9%.

Наиболее низкая смертность отмечена при раке кожи, кроме меланомы, — 0,4%. В целом по России общий показатель летальности при онкологических заболеваниях составил 6%. В 2018 году в России на учете в диспансерах состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые из Петербурга научились диагностировать рак за 20 секунд.