В МВД РФ предложили существенно расширить полномочия ГАИ

В МВД рассказали, как именно будут обновлять Кодекс об административных правонарушениях (КОАП)

Одно из ключевых изменений — ущественное расширение полномочий инспекторов ГАИ. Они смогут ограничивать действие водительских прав без суда, прямо на дороге. Кроме того, планируется упростить оформление протоколов о нарушениях. Вместе с тем ожидается значительное повышение штрафов для юридических лиц.

Ну, а самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов. Новую редакцию кодекса внесут на рассмотрение правительства в марте следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге уже начали наносить «вафельную» разметку.