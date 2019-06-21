В МВД РФ предложили существенно расширить полномочия ГАИ

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В ведомстве полагают, что необходимо обновить КОАП, разрешив сотрудникам дорожной полиции, например, ограничивать действие водительских прав прямо на дороге.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Пятый канал

В МВД рассказали, как именно будут обновлять Кодекс об административных правонарушениях (КОАП)

Одно из ключевых изменений — ущественное расширение полномочий инспекторов ГАИ. Они смогут ограничивать действие водительских прав без суда, прямо на дороге. Кроме того, планируется упростить оформление протоколов о нарушениях. Вместе с тем ожидается значительное повышение штрафов для юридических лиц.

Ну, а самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов. Новую редакцию кодекса внесут на рассмотрение правительства в марте следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге уже начали наносить «вафельную» разметку.

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