Ирина Хакамада рассказала, почему ее «особенная» дочь рассталась с женихом

Дочь Ирины Хакамады — «особенная» девушка Мария Сиротинская — в прошлом месяце рассталась с молодым человеком. Длительное время они готовились к свадьбе, но что-то пошло не так. Отношения своей дочери прокомментировала изданию Starhit.ru сама Хакамада.

Мария неоднократно высказывалась о том, что хочет выйти замуж за Влада Ситдикова. Но в начале мая молодые люди c синдромом Дауна прекратили общение. Сама Мария, появившись на светском мероприятии в компании нового бойфренда, заявила, что с бывшим они не сошлись характерами.

Бывший политик не рассказала, общается ли теперь Мария с Владом. Однако заметила, что «солнечные» люди вкладывают в понятие «любовь» совсем не то что обычные.

«Им нравится говорить о свадьбе, любви. Тем самым они копируют большой мир, не сильно разбираясь в нем», — отметила Хакамада.

Женщина уточнила, что такие дети до конца не понимают институт брака, им гораздо важнее и интереснее вместе проводить время, гулять, ходить в кино, дружить.

Хакамада призвала всех родителей не вмешиваться в личную жизнь своих детей, ведь для них главное в этом возрасте — получать удовольствие от общения со сверстниками.

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