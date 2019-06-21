«Как подружки»: Гришаева опубликовала нежное фото с дочерью в ее день рождения

Известная российская актриса Нонна Гришаева опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост. Звезда поздравила свою старшую дочь Анастасию с 23-летием и пожелала имениннице любви и счастья.

«Моя девочка, с Днем Рождения! Будь здорова! Люби и будь любима! Будь счастлива и радуйся жизни! А я всегда с тобой», — написала артистка.

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Instagram @grishaevanonna

Свою публикацию теледива сопроводила фотографией, на которой позирует вместе с дочерью. Глядя на снимок, поклонники решили, что с годами Анастасия становится все более похожа на свою знаменитую мать: не только чертами лица, но и своим стилем. Даже наряды у Гришаевой с дочерью похожи: обе запечатлены на фотографии в пиджаках с белыми блузами.

«Доченька?! Будто подружки!»

«Как подружки! Правда!»

«Как две капли воды!»

«Настену прям не узнать. Такая взрослая уже стала».

«Не обманывайте, максимум — старшая сестра, никак не мама», — написали пользователи Instagram.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нонна Гришаева похвасталась стройной фигурой.