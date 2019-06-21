Исследование: шоколад помогает быть стройным и жить долго

Прекрасную новость для любителей шоколада преподнесли исследователи американского Университета Иллинойса. Они установили, что выделяемые соединения из какао-бобов, из которых собственно и производится шоколад, помогают нейтрализовать воспаление, имеющее отношение к ожирению, а также снизить риск заболевания сахарным диабетом второго типа. Что привело их к выводу о том, что вещества из какао-бобов могут продлить жизнь человека. Об этом сообщает сайт MedicalXress.

Ученые вывели экстракт из трех веществ в какао-бобах: процианидина B2, эпикатехина, а также протокатеховой кислоты. Оказалось, данный экстракт оказывает воздействие на клетки и снижает уровень накопления в них жировых отложений, а также уменьшает воспаления и возвращает инсулиновую чувствительность.

Интересно, что шелуху какао-бобов обычно используют для создания лекарственных средств — стимуляторов центральной нервной системы, как добавку в комбикорм животных или вообще, как удобрение для почвы.

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