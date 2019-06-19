Активированный уголь стал яркой звездой поколения ЗОЖ

Ученые обнаружили удивительные целебные свойства известного растения — расторопши. Клинические исследования показали, что трава эффективна против гепатита С. Главное не переборщить.

Как и в случае с модным сейчас активированным углем. Его массово используют не только медики, но теперь и повара. Лучшие рестораны переходя на кухню по-черному.

Одна черная-черная таблетка. Стала яркой звездой поколения ЗОЖ. Препарат, знакомый каждому с детства, теперь буквально везде. Даже рестораны перекраивают меню, чтобы угощать не просто блюдами на углях, а именно с углем.

Уха с углем. Просто рыбный суп — вчерашний день. Изысканный вкус просит больше черного. Подкидываем дровишек из печки прямо в кастрюлю. И вот уголь потребительских желаний вновь горит ярким пламенем.

И ради исполнения мечты о вкусной и якобы здоровой еде клиенты готовы переплачивать и выстраиваться в очереди.

Но чем опасен известный с детства активированный уголь? — выяснял Руслан Смыков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении в России «пищевого светофора».