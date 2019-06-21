Фото: Серябкина в мини-платье поздравила выпускников

Звезда отечественной эстрады поздравила московских выпускников с выпускным, пишет Утро.ру

Певица опубликовала фотографию, на которой позирует в коротком блестящем платье со строгим взглядом, и пригласила всех желающих на свое выступление на Всероссийском бале в Кремле и Парке Горького.

«Лапуси-выпускники!!!!! Сегодня суперважный день для каждого из вас 🎊📚 Ведь теперь прощай школа офишл))) Поэтому кайфуйте по полной. Я очччень рада, что проведу этот вечер с вами и буду поздравлять всех-всех», — подписала снимок поп-дива.

Instagram @serebro_official

Подписчики Серябкиной из других российский городов пригласили звезду выступить на их выпускных вечерах, в том числе на грандиозный выпускной бал на берегах Невы.

«Приезжай к нам на Алые паруса в Питер», — написал один из пользователей.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Другие отметили пронзительный серьезный взгляд Ольги:

«Взгляд убийственный»;

«Женщина Вамп»;

«А ты крошка как всегда прекрасна!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подготовке к главному российскому выпускному балу «Алые паруса».