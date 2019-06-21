«Алые Паруса 2019»: До главного выпускного праздника страны остались считанные часы

, 8:53 Эфирная новость 93

Самый грандиозный выпускной вечер страны — «Алые паруса 2019» — приближается. Торжество состоится 23 июня 2019 года.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Пятый канал

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Алые паруса 2019 147

Петербург перешел на особый предпраздничный режим жизни, он называется «Алые Паруса». Заканчивается подготовка к главному выпускному страны. Все конструкции уже по местам на мостах, набережных, на Дворцовой площади. Репетиции идут практически в режиме нон-стоп, осталось отшлифовать детали, чтобы все было идеально, чтобы была настоящая сказка. Ведь это самый красивый праздник этого лета — уверен Максим Облендер, который оценил амбициозные планы организаторов.

«Считанные часы до начала грандиозного праздника „Алые паруса“. И пока не перекрыта акватория Невы — еще можно плыть на маленькой лодочке тем же маршрутом, где пойдет великолепный бриг „Россия“. От Троицкого моста до стрелки Васильевского острова, где в эти минуты можно увидеть, как монтируют сцену. Мимо стен Петропавловской крепости, где уже можно увидеть огромные понтоны для свето-пиротехнического шоу. Большой город готовится к большому празднику», — говорит корреспондент МИЦ «Известий» Максим Облендер.

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Традиционно лучший вид открывается с Дворцового моста, где начинают занимать места задолго до того, как бриг тронется с места. Вся красота пиротехнического и светового шоу как на ладони.

«В первую очередь увеличена продолжительность шоу на воде — оно продлится 22 минуты. Увеличился существенно объем пиротехнических изделий. Изменилась постановка на Троицком мосту. Появились новые конструкции на понтонном поле», — рассказывает арт-директор свето-пиротехнического шоу Дмитрий Орликов.

«Только представьте, 140 понтонов на Неве. Именно отсюда, помимо конечно пиротехнических установок на мостах, полетят в небо заряды. И вот в чем особенность петербургской пиротехники — она более яркая и почти не дымит — все для того, чтобы шоу было отлично видно даже в летнюю белую ночь», — говорит корреспондент МИЦ «Известий».

Праздник впервые прошел еще в 1968 году. Позже на много лет пропал с событийной карты города. Наконец, в 2005 году благодаря Акционерному обществу «Акционерный Банк «РОССИЯ», правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу вернулся, каждый год расширяясь и удивляя. И, прежде всего, на что падает взгляд — сцена на Дворцовой площади. Если в прошлом году она состояла из нескольких площадок, в этом — выпускники увидят ее превращение в гигантский парусник!

«В связи с появлением нового парусника основная тематика сцены на Дворцовой увязана с этим символом праздника. Последние несколько лет сцена является уникальным сооружением — сложным технически и организационно. В этом году она будет представлять собой верфь, на которой будет строиться корабль. В течение всего концерта на Дворцовой площади», — рассказывает исполнительный директор ТРК «Петербург-Пятый канал» Андрей Олейник.

Отдельное внимание к звуку и музыке. Мощнейшая аппаратура. Гигантские экраны. Музыкальное сопровождение специально написано под определенный отрезок пути брига. Внимание к каждой мелочи. Приплясывать, как выяснилось на репетиции, будут не только зрители — в оркестре новый участник — даже музыкантам не усидеть.

«Это диджей. Это прекрасный электронщик, который внесет свою лепту. Ребята настолько заразились его энергетикой, что это вполне естественные ощущения», — говорит композитор Игорь Заливалов.

Репетиции семь дней в неделю. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Кравц, Зара, Burito и Владимир Пресняков исполнят со сцены свою версию «Зурбагана». А ведущими праздника вновь станут Иван Ургант и Дарья Александрова. Тысячи туристов из разных стран приезжают в Петербург, чтобы лично убедиться — «Алые паруса» — это наш уникальный и неповторимый туристический бренд.

И новым символом этого масштабного события станет бриг «Россия» под 18 алыми парусами, обновленный специально для праздника. Это наш первый «неприглашенный» в Петербург корабль.

В прошлом году главное городское туристическое событие помимо 33 тысяч выпускников посетило около полутора миллионов человек. В этом году Петербург рассчитывает установить новый рекорд. Ну и еще одна немаловажная цифра — 54 камеры, благодаря которым — зрители Пятого канала в прямом эфире увидят все детали лучшего в мире праздника выпускников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем в этот раз удивят организаторы, и какие новшества ждут гостей праздника.

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Алые паруса 2019 147
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«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
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