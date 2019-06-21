Беглов поприветствовал выпускников Военно-морской академии в Кронштадте

В лучших традиция российского флота. В Петербурге выпускникам Военно-морской академии в пятницу, 21 июня, вручили дипломы, медали и именные кортики. Торжественная церемония прошла на Якорной площади в Кронштадте. В ней приняли участие руководство ВМФ, ветераны и представители обороно-промышленных предприятий.

«Во время учебы вы приобрели не только сложные морские знания, но и друзей, с которыми вы пройдете по жизни. Желаю вам успехов, удачи и семь футов под личным килем в вашей жизни», — напутстовал молодых офицеров глава Петербурга Александр Беглов.

После торжественной церемонии, на которой бывшие курсанты получили звание офицеров, состоялся праздничный парад.

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