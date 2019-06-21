Танкисты США распугали фермеров на учениях НАТО

Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров. Американские танкисты заблудились и вторглись на частные сельскохозяйственные угодья.

В итоге под гусеницами погибли посевы пшеницы, подсолнечиника и кукурузы. Местные жители пытались остановить военных, но те лишь пригрозили оружием и продолжили путь через поля.

Для расследования происшествия уже создана специальная комиссия Минобороны США.

Не повезло в ходе учений НАТО и полякам. Как рассказывал 5-tv.ru, сначала в Балтийском море получил повреждения десантный корабль «Гнезно», потом вспыхнул сильный пожар на полигоне в Дравске-Поморском.