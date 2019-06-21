Танкисты США распугали фермеров на учениях НАТО

, 21:43 Эфирная новость 127

Американские военные заблудились и вместо того, чтобы поискать объездную дорогу, поехали прямо по сельхозугодьям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Учения НАТО в Румынии обернулись убытками для местных фермеров. Американские танкисты заблудились и вторглись на частные сельскохозяйственные угодья.

В итоге под гусеницами погибли посевы пшеницы, подсолнечиника и кукурузы. Местные жители пытались остановить военных, но те лишь пригрозили оружием и продолжили путь через поля.

Для расследования происшествия уже создана специальная комиссия Минобороны США.

Не повезло в ходе учений НАТО и полякам. Как рассказывал 5-tv.ru, сначала в Балтийском море получил повреждения десантный корабль «Гнезно», потом вспыхнул сильный пожар на полигоне в Дравске-Поморском.

Читайте также

+21° Днём +28°
Ночью +17°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Последние новости

22:57
Климова, Успенская и Семенович — эксперт оценил пластику звезд
22:44
Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
22:29
Коломойский согласился покрасить пару ларьков в Донбассе
22:18
Видео: У Сергея Шнурова «отняли» люксовый гараж в центре Петербурга
21:58
Беглов поприветствовал выпускников Военно-морской академии в Кронштадте
21:43
Танкисты США распугали фермеров на учениях НАТО
21:32
Путин ввел временный запрет на перелеты российским авиакомпаниям в Грузию
21:29
Соседка рассказала о матери избитых и покусаных детей — фото
21:14
Трамп объяснил, что остановило его от удара по Ирану
20:59
София Ротару впервые за долгое время выступит в России
20:54
Семью сатанистов задержали в Москве — фото и видео
20:46
Пожар на рынке «Юнона» в Петербурге — видео
20:33
Шепелев признался, почему никому не показывает лицо сына Фриске — видео
20:21
Каждая третья девушка идет на свидание ради бесплатной еды — исследование
20:10
На люстре вниз головой? Легко: Пинк показала акробатический трюк — видео
19:59
Звезда MTV Михаил Рольник не может самостоятельно дышать
19:50
Apple отзывает MacBook Pro 2015/17 годов из-за опасности возгорания батареи
19:43
Звезда Versus Саша Скул борется с онкологическим заболеванием
19:35
Видео: На петербургской кольцевой произошла серьезная авария
19:27
Пользователи набросились на жену Прилучного за неудачное видео в купальнике

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама