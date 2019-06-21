Уволенный за пьянство москвич устроил стрельбу на предприятии

Уволенный за пьянство на работе водитель «Автокомбината № 37» устроил стрельбу на предприятии.

Инцидент произошел на Рябиновой улице на западе столицы. По данным 5-tv.ru, в ночь на 21 июня подвыпивший москвич пришел к бывшему месту работы и повздорил с охраной, после чего достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов.

В результате стрельбы пострадал 60-летний охранник предприятия и его 33-летный сын — у них ранения в голову и шею соответственно. Дебошира удалось задержать и передать полицейским. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в канадском Торонто во время чемпионского парада баскетбольного клуба «Рэпторз».