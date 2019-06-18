Видео: Неизвестные открыли стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Четыре человека были ранены в канадском городе Торонто во время парада в честь чемпионов национальной баскетбольной ассоциации. В понедельник, 17 июня, неизвестные в самый разгар торжеств в центре города открыли огонь по толпе фанатов.

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как люди в страхе разбегаются. Раненых доставили в больницу, их жизни, как говорят медики, ничего не угрожает. Полиция задержала троих человек, у них изъяты пистолеты. Праздник на этом закончился, баскетболисты «Торонто Рэпторз» отказались продолжить парад несмотря на то, что впервые истории НБА победил не американский клуб.

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