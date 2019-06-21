NBC опубликовал кадры со сбитым дроном американской армии

Американский телеканал NBC опубликовал сюжет, в котором якобы представлены кадры со сбитым над акваторией Оманского залива дрона, принадлежащего ВС США. Сбитый беспилотник стал очередным камнем преткновения Вашингтона и Тегерана.

Американские власти утверждают, что его сбили иранские силы в нейтральных водах на расстоянии более чем 12 морских миль от берегов Ирана. Тегеран утверждает, что дрон упал на территории Ирана, предварительно нарушив воздушное пространство республики.

В ответ на уничтожение беспилотника Трамп разрешил нанести удар по Ирану, но в последний момент отменил атаку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности отмены «атаки на Иран».