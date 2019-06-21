Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение ударов по Ирану в ответ на то, что спецслужбы исламской республики сбили американский беспилотник, однако в последний момент отменил готовящуюся операцию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации.

Отмечается, что военная операция находилась в начальной стадии. Удары по Ирану должны были быть нанесены рано утром. В воздух были подняты самолеты, корабли находились на позициях, однако ни одна ракета в сторону исламской республики не была пущена.

Что стало причиной для отмены операции, пока не известно. Будут ли США планировать дальнейшие атаки, также не сообщается.

Ситуация между США и Ираном обострилась 13 июня, когда в Оманском заливе загорелись два нефтяных танкера. По версии американских властей, транспортные суда были атакованы иранскими военными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 июня иранские спецслужбы сбили американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство исламской республики в Персидском заливе.