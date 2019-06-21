Звезда Versus Саша Скул борется с онкологическим заболеванием

Московский рэпер Саша Скул последнее время борется с онкологическим заболеванием и рассказывает об этом на своих страницах в социальных сетях.

Instagram @tiagotuprimi

Артист сообщил, что прошел первый курс химиотерапии и сильно похудел.

«А вобще я тебе скажу, словить такую болячку я бы никому не пожелал, не тебе, не врагу. Это не то что обычной болезнью болеть, а это когда сама твоя реальность болеет (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.)», — гласит одна из записей рэпера в Instagram.

К слову, в феврале 2019 года Скул сообщил о своей смерти на официальной странице «ВКонтакте», однако позже выяснилось, что это была шутка.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с другом артиста, который объяснил странный поступок рэпера.