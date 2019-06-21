Коломойский согласился покрасить пару ларьков в Донбассе

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что готов покрасить пару ларьков в Донбассе — так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся помощи востоку. Ранее лидер Незалежной сообщил, что Коломойский будет вкладывать в Донбасс средства, хотя пока и не знает об этом.

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — цитирует Коломойского РИА Новости.

Британский суд по иску «Приватбанка» ограничил еженедельные расходы Коломойского 20 тысячами фунтов в неделю. Кроме того, олигарх сказал, что не обсуждал с Зеленским планы восстановления Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Приватбанк» обвинил Коломойского в отмывании полутриллиона долларов.