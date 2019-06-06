«Приватбанк» обвинил Коломойского в отмывании полутриллиона долларов

Украинский «Приватбанк» подал в суд американского штата Делавэр на своего бывшего владельца Игоря Коломойского. Предмет тяжбы — внушительная сумма — почти 500 миллиардов долларов.

В иске банка говорится, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов переводили деньги, принадлежащие финорганизации, на кипрские офшоры. А затем вкладывали их в недвижимость и предприятия по производству стали в США. Нынешнее руководство «Приватбанка» утверждает, что бизнесмены занимались этим целых десять лет.

Ранее Игорь Коломойский призвал Владимира Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт.