«Приватбанк» обвинил Коломойского в отмывании полутриллиона долларов

, 10:51 Эфирная новость 66

Текущее руководство украинского банка считает, что олигарх и его партнер занимались махинациями в течение десяти лет.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Маркив, Пятый канал

Тема:
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Украинский «Приватбанк» подал в суд американского штата Делавэр на своего бывшего владельца Игоря Коломойского. Предмет тяжбы — внушительная сумма — почти 500 миллиардов долларов.

В иске банка говорится, что Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов переводили деньги, принадлежащие финорганизации, на кипрские офшоры. А затем вкладывали их в недвижимость и предприятия по производству стали в США. Нынешнее руководство «Приватбанка» утверждает, что бизнесмены занимались этим целых десять лет.

Ранее Игорь Коломойский призвал Владимира Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт.

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