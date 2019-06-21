В Совфеде констатировали финансовый ущерб Грузии без авиасообщения с РФ

Члены Совета Федерации предсказывают финансовые потери для Грузии из-за решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси с 8 июля 2019 года.

Сенатор Владимир Джабаров уверен, что для такой небольшой страны как Грузия приток туристов имел существенное значение, однако из-за провокаций этот прибыльное направление пострадает.

«Те, кто устроили эти подстрекательские бунты, сторонники (экс-президента Грузии Михаила — прим.ред.) Саакашвили, они сейчас о своем народе не думают. Они не думают о тех гражданах, которые работают в нашей стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Сейчас им сложнее будет добираться», — пояснил сенатор 5-tv.ru.

При этом Джабаров отметил, что большая часть грузинского народа хорошо относится к россиянам. Однако произошедший «шабаш» спровоцировал беспорядки, которые со временем «устаканятся».

Также член верхней палаты парламента полагает, что грузинские власти должны извиниться за нападение радикалов на российскую делегацию во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым после заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение приостановить авиасообщение между странами адекватным. По его словам, в настоящее время в Грузии существует угроза для здоровья и безопасности российских граждан.

В свою очередь директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал недоумение, зачем россияне вообще едут в Грузию — в страну, где «Россию называют агрессором, врагом».

«Большинство политиков в Грузии открыто и явно ненавидят Россию, называя ее основной проблемной страной, списывая на нее все основные проблемы. Грузинские политические силы делают все, чтобы дистанцироваться от России. В этом отношении вполне логично: зачем помогать этой стране своим турпотоком? Зачем россияне на деньги, заработанные в России, оставляют в этой стране, которые потом идут на разжигание антироссийской истерии или на закупку в Соединенных Штатах вооружений натовского образца, направленных, в первую очередь, против России», — считает политолог.

В пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин ввел временный запрет для российских авиакомпаний на перелеты в Грузию. При этом сейчас, по данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии находятся около пяти или семи тысяч организованных российских туристов, и еще в два раза больше самостоятельных путешественников.