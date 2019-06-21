В Совфеде констатировали финансовый ущерб Грузии без авиасообщения с РФ

Члены Совета Федерации предсказывают финансовые потери для Грузии из-за решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси с 8 июля 2019 года.
Сенатор Владимир Джабаров уверен, что для такой небольшой страны как Грузия приток туристов имел существенное значение, однако из-за провокаций этот прибыльное направление пострадает.
При этом Джабаров отметил, что большая часть грузинского народа хорошо относится к россиянам. Однако произошедший «шабаш» спровоцировал беспорядки, которые со временем «устаканятся».
Также член верхней палаты парламента полагает, что грузинские власти должны извиниться за нападение радикалов на российскую делегацию во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым после заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает решение приостановить авиасообщение между странами адекватным. По его словам, в настоящее время в Грузии существует угроза для здоровья и безопасности российских граждан.
В свою очередь директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал недоумение, зачем россияне вообще едут в Грузию — в страну, где «Россию называют агрессором, врагом».
В пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин ввел временный запрет для российских авиакомпаний на перелеты в Грузию. При этом сейчас, по данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии находятся около пяти или семи тысяч организованных российских туристов, и еще в два раза больше самостоятельных путешественников.