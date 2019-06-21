Депутат Гаврилов рассказал, что случилось в грузинском парламенте

, 12:27 182

Глава российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси объяснил, почему занял кресло спикера в президиуме.

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Фото, видео: ТАСС / Марат Абулхаткин, Вячеслав Прокофьев, www.globallookpress.com

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Вооруженные протесты в Тбилиси 5

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов рассказал «Ъ» о событиях в парламенте Грузии, привели к уличным протестам в Тбилиси.

По словам парламентария, он возглавлял российскую делегацию на Межпарламентской ассамблее православия и занят почетное место спикера грузинского парламента согласно протоколу мероприятия.

«Мне грузинская сторона предложила занять место в президиуме… Никаких недомолвок по этому поводу не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь <…> Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я», — заявил Гаврилов

Гаврилов отметил, что занял место в президиуме вместе с греческим депутатом, как делал это ранее в парламентах Греции, Ливана и других стран. По его словам, в перерыве в зал ворвались «экстремисты», заняли президиум и начали угрожать участникам мероприятия расправой. Депутат добавил, что информация о его участии в боевых действиях в Абхазии, которое распространили грузинские оппозиционеры для провокации и захвата парламента Грузии.

«Никогда и нигде я не участвовал в боевых действиях, не носил оружия. Я был в горячих точках — в Сирии, в Косово, в других местах <…> Я никогда не был в Абхазии после объявления независимости, я никогда не принимал участия в боевых действиях на ее территории», — заявил Гаврилов.

После инцидента в грузинском парламенте к зданию вышли тысячи протестующих, требующих отставки главы МВД и СГБ Грузии. По последним данным, в ходе столкновений с полицией пострадали 240 человек и 80 правоохранителей.

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