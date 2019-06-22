Жади из «Клона» показала, как похудеть после 40 лет

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли продемонстрировала, как после вынашивания и рождения двойни, да еще и после 40 лет находиться в прекрасной подтянутой форме.

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Исполнительница роли Жади разместила в Instagram видео тренировки из спортзала. Очевидно, что актриса предпочитает кардио и силовые упражнения.

«Вот так тренируюсь каждый день», — написала Антонелли, силе воле которой могут позавидовать миллионы мечтающих похудеть.

Впервые сериал «Клон» вышел на экраны в 2001 году. Следующие 14 лет весь сериал взахлеб смотрели миллионы людей. Актриса с тех пор родила троих детей, дважды была замужем. Последние десять лет живет в гражданском браке с режиссером Леонарду Ногейра. У них двое дочерей семи лет.

Ранее Джованна Антонелли снялась обнаженной.