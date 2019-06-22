Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!

Весы, вы использовали свою загруженность и другие оправдания, чтобы убежать от себя? Сегодня звезды рекомендуют вам побыть наедине с собой. В тишине и одиночестве скрывается потрясающая красота. Тельцы, умение говорить «да» всегда было вашей сильной стороной. Теперь нужно сконцентрироваться на том, чтобы научиться отказывать. У вас есть право выбора, поэтому используйте имеющиеся ресурсы для общего блага. Скорпионы, вы еще не устали играть в зоне боевых действий? Сейчас самое время отступить.

Овен — гороскоп на сегодня, 22 июня

Овны, вы сможете заполучить все, что захотите, когда преодолеете страх. Рискните, особенно, если это касается вашего карьерного роста. Это поможет вам сделать крупный прорыв в ближайшие дни. Но другой вопрос: вы верите в себя так же, как другие верят в вас? Позвольте уверенности стать вашим постоянным спутником, неуверенность может сломить вас.

Космический совет: отбросьте страх и рискните.

Телец — гороскоп на сегодня, 22 июня

Тельцы, умение говорить «да» всегда было вашей сильной стороной. Теперь нужно сконцентрироваться на том, чтобы научиться отказывать. У вас есть право выбора, поэтому используйте имеющиеся ресурсы для общего блага. Когда старые привычки и самоотрицательный образ жизни угрожают одолеть вас, помните о своей силе. Еще раз, вас просят разорвать токсический цикл, который удерживает вас от того, кем вы являетесь на самом деле.

Космический совет: избавьтесь от вредных привычек.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 22 июня

Если вы уже давно искали дом, приготовьтесь найти свое скромное жилище. Или же подумайте о ремонте, хотя бы о косметическом. Вам следует избавиться от всего, что отдаляет вас от ощущения присутствия в доме вашей мечты. Звезды говорят, что вы хотите создать атмосферу уюта и защищенности от хаоса внешнего мира. Приготовьтесь носить улыбку. Желание, о котором вы давно мечтали, вот-вот сбудется. Оставайтесь открытыми для благословений.

Космический совет: будьте готовы найти свою скромную обитель.

Рак — гороскоп на сегодня, 22 июня

Несмотря на все, что вы пережили, впереди есть надежда и исцеление. Близнецы, наступает период, который следует провести с людьми, на которых давно не хватало времени. Побудьте с любимым человеком, пообщайтесь с членами семьи или друзьями. Они всегда подарят вам хорошее настроение и поддержку. Может быть есть кто-то, о ком вы позабыли? Возможно, любимый школьный друг, с которым вы потеряли связь? Напиши ему сердечное письмо, Раки. Сейчас время, чтобы протянуть руку.

Космический совет: наступает время вернуть утраченную любовь.

Лев — гороскоп на сегодня, 22 июня

Все, что вы ищете, ждет вас по ту сторону страха. Да, безопасность и стабильность тоже. Девиз дня: позволяйте себе рисковать в сфере труда и верьте, что вы увидите положительные результаты. Если вы думали об инвестициях в свои мечты, сейчас самое время сделать первый шаг. Оставаясь практичным в своих решениях, вы попадете на быстрый путь к успеху.

Космический совет: не бойтесь рисковать, когда дело касается вашего карьерного роста.

Дева — гороскоп на сегодня, 22 июня

Зачем придерживаться проверенных способов, когда можно найти новые решения, чтобы сделать то же самое? Не стойте на месте, будьте спонтанными, Девы. И тогда Вселенная одарит вас магией. Помните, вам не платят за то, чтобы вы были как все. Говоря обо всех остальных, вы, кажется, испытываете ноющее чувство, будто что-то происходит у вас за спиной. Когда ненавистники и скептики угрожают одолеть вас, напомните себе, что вы обладаете магией.

Космический совет: найдите новые способы сделать старое.

Весы — гороскоп на сегодня, 22 июня

Волшебство, которое вы ищете, заключается в работе, которую вы избегаете делать. Весы, вы использовали свою загруженность и другие оправдания, чтобы убежать от себя? Сегодня звезды рекомендуют вам побыть наедине с собой. В тишине и одиночестве скрывается потрясающая красота. Искусство быть единым с самим собой поможет вам расти и развиваться в этом многообразном мире. Есть ли творческий проект, которому вы уже давно не уделяли должного внимания? Не может быть лучшего времени, чем наконец заняться им.

Космический совет: оставшись наедине с самим собой, вы сможете найти ключ к саморазвитию.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 22 июня

Скорпионы, вы еще не устали играть в зоне боевых действий? Сейчас самое время отступить и взмахнуть белым флагом. Помните, что все, что мы испытываем, является отражением нашего внутреннего существа. Вместо того, чтобы вынести проблему наружу, найдите время заглянуть внутрь. Может ли конфликт, который вы испытываете на подсознательном уровне, вызывать волнение снаружи? Когда мы начинаем вибрировать с частотой любви, все вокруг нас меняется.

Космический совет: прекратите войну.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 22 июня

Одинокие Стрельцы, если вы ищете способы познакомиться с новыми людьми, обратитесь к всемирной паутине. В приложениях для знакомств нет ничего плохого, говорят эксперты. Вы никогда не знаете, в какой момент вы испытаете чувство промелькнувшей искру. С другой стороны, Стрельцы, у которых уже есть вторая половинка, сейчас время, когда вы постигаете радость стабильных отношений. Ваша мантра на сегодня: «Я поливаю тебя, ты поливаешь меня». Насколько вы довольны тем видом любви, о котором многие могут только мечтать.

Космический совет: мы никогда не можем знать, где и когда встретим свою любовь. Смотрите по сторонам.

Козерог — гороскоп на сегодня, 22 июня

Не время залечивает раны, а работа, которую мы выполняем в данный период времени. Именно она действительно все меняет. Несомненно, что «поездка» туда, где вы сейчас находитесь, была бурной, но вы сознательно решили оставить драму позади. Освобождение себя от эмоционального багажа поможет вам начать все с чистого листа, Козероги, поэтому продолжайте движение, в заданном направлении.

Космический совет: оставьте эмоциональный багаж позади.

Водолей — гороскоп на сегодня, 22 июня

Это была тяжелая неделя, Водолеи. Обнимите себя. Какой у вас самый эффективный способ вывести себя из состояния стресса? Будь то просмотр сериала или чашка какао в обнимку с любимым, позвольте себе побаловать себя. Несмотря на внешний вид вещей, верьте, что худшее уже позади. Приготовьтесь в мрачном небе увидеть проблеск солнца, который вы так долго ждали.

Космический совет: скоро все наладится.

Рыбы — гороскоп сегодня, 22 июня

Когда вы окажетесь в замке иллюзий, ущипните себя. Наверняка ваши приоритеты расставлены неверно. Отвечайте за свои время и энергию, Рыбы. Они ваши самые большие ресурсы. Вселенная просит вас направить их в правильном направлении. В сфере труда два одинаково важных проекта могут сыграть в перетягивание каната для вашего внимания. Найдите баланс.

Космический совет: возьмите ответственность за свои время и энергию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 17 по 23 июня.