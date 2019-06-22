Миноброны рассекретило документы о защите Брестской крепости

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В исторических материалах есть и воспоминания защитников крепости-героя.

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Фото, видео: РИА Новости / О. Игнатович

Министерство обороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовало рассекреченные документы о защите Брестской крепости. Материалы были взяты из фондов Центрального архива Минобороны, среди них — указы Президиума Верховного совета СССР, наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости.

Brest.mil.ru

В первые же часы войны Брест оказался на пути у сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники Брестской крепости, находясь в полном окружении, без воды, продовольствия и связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц сражались с врагом. Из сотен тех, кто погиб при обороне крепости, на сегодня известны лишь имена 270 человек.

Brest.mil.ru

Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

Brest.mil.ru

Ранее впервые были опубликованы фото советского оригинала пакта Молотова — Риббентропа.

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