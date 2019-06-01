Впервые в истории опубликованы фото советского оригинала Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного в 1939 году. Документ, известный также как пакт Молотова — Риббентропа, и секретный дополнительный протокол к нему размещены на сайте фонда «Историческая память».

Как отметили в этой общественной организации, сканы были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД РФ. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов, а тексты договора и секретных протоколов стали известны в 1990-е годы.

facebook @historyfoundation

На фото видно, что текст отпечатан на пишущей машинке, а в конце стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

Договор подразумевал, что стороны обязуются, в частности, не нападать друг на друга, а также воздерживаться от насилия. Москва и Берлин обязались отказаться от союзных отношений с «державами, прямо или косвенно направленными против другой стороны». Также в договоре прописано «разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» в случае политического переустройства Прибалтики и Польши.

Договор был подписан в Москве 23 августа 1939 года, а 1 сентября Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера в Аргентину.