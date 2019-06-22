Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон подрался с юной любовницей

, 10:16 183

В окружении пары сообщили, что в доме политика произошел громкий скандал.

Фото: Reuters

Британский государственный деятель, бывший глава Министерства иностранных дел Борис Джонсон и его молодая избранница Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в окружении пары.

Как отмечает издание, соседи Джонсона слышали хлопки и крики, доносившиеся из квартиры политика. Вероятно, между возлюбленными возник конфликт и они не нашли способа разрешить его лучше, чем повысить друг на друга голос. Некоторые реплики Саймондс соседям даже удалось различить. По словам источника The Guardian, из дома Джонсона отчетливо доносилось «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры», также были слышны претензии Кэрри к возлюбленному по поводу того, что он разлил красное вино на диван.

Как пишет издание, один из соседей все-таки решил пойти и проведать пару, однако дверь ему так никто и не открыл. После к дому Джонсона по вызову приехали сотрудники правоохранительных органов. Сам политик произошедшую ситуацию журналистам никак не комментировал.

Ранее 5-tv.rub сообщал, что Борис Джонсон извинился за былую резкость высказываний.

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