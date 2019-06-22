Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского

, 11:14 Видео 153

Бывший глава государства отметил, что на данный момент представители украинской власти высказывают различные позиции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что недоволен «примитивным отношением» к слову, которое наблюдает у представителей власти. По его мнению, члены команды президента, представители его администрации и советники «говорят от себя», что также наблюдалось при Петре Порошенко.

Кравчук убежден, что президент не должен допускать, чтобы подчиненные высказывали разные позиции от своего лица.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — отметил бывший глава Украины.

Он также добавил, что во время его правления все было иначе: с народом мог общаться только сам президент и его пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде заявили о подготовке Зеленского к встрече с Путиным.

Читайте также

+22° Днём +21°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!

Последние новости

12:31
«Таких планов у нас нет» — Путин о возможность отдать Курилы
12:14
Девять парашютистов погибли при крушении самолета на Гавайях на глазах у близких
12:09
Видео: Неизвестный устроил стрельбу на парковке во Владивостоке
11:53
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала состояние актрисы
11:52
Трое детей выпали из кабинки аттракциона в «Сокольниках»
11:43
Путин: Россия готова работать с любым премьером Великобритании
11:14
Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского
10:54
«Толстый и грязный»: Постаревшего актера «Друзей» с трудом узнали поклонники
10:32
Анжелика Агурбаш рассказала, как пережила измены бывшего мужа
10:25
У Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы
10:16
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон подрался с юной любовницей
9:52
«Копия Жанны»: Шестилетнего сына Фриске засняли на детском празднике
9:37
Видео: Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
9:14
«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля
8:59
В Крыму заявили о готовности полуострова стать альтернативой грузинским курортам
8:43
«Экстремально»: Татьяна Навка в День йоги встала на гвозди
8:29
В Тбилиси возмутились приостановкой туристического потока из России
8:16
По стопам матери: Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум — видео
8:01
Волочкова пересела на эконом-класс и дешевые гостиницы. Что-то пошло не так?
7:47
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама