Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского. Политик подчеркнул, что недоволен «примитивным отношением» к слову, которое наблюдает у представителей власти. По его мнению, члены команды президента, представители его администрации и советники «говорят от себя», что также наблюдалось при Петре Порошенко.

Кравчук убежден, что президент не должен допускать, чтобы подчиненные высказывали разные позиции от своего лица.

«Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», — отметил бывший глава Украины.

Он также добавил, что во время его правления все было иначе: с народом мог общаться только сам президент и его пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде заявили о подготовке Зеленского к встрече с Путиным.