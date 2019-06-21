Видео: В Верховной раде заявили о подготовке Зеленского к встрече с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил о подготовке команды главы Незалежной Владимира Зеленского к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. На обсуждение вынесут вопросы Крыма и Донбасса, сообщает News.ru.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения. Я думаю, что Владимир Зеленский сегодня как никто понимает свою историческую миссию по прекращению огня и мира на Украине», — отметил Поплавский.

Народный избранник заявил, что приехать необходимо уже с конкретными результатами. Михаил Поплавский также отметил, что Зеленский понимает необходимость обсуждения вопросов конкретно с Владимиром Путиным на дипломатическом уровне. Он также добавил, что Украина не сможет ничего достичь военными методами.

«На сегодняшний день от политики нового президента Владимира Зеленского все ожидают, в первую очередь, мира на Украине. Сегодня погибает много наших ребят, это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. И самое главное — сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — заключил депутат Верховной рады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда переезжает «слуга народа» Зеленский.