Путин: Россия готова работать с любым премьером Великобритании

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Президент России подчеркнул, что при этом политический лидер королевства тоже должен быть готов к сотрудничеству с нашей страной.

Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Владимир Путин заявил в субботу, 22 июня, что Россия готова работать с любым премьер-министром Великобритании и с уважением будет относиться к результатам выборов.

«Мы будем работать со всеми, кто захочет работать с нами», — сказал президент в беседе в ведущим телеканала «Россия-1» Сергеем Брилевым.

Глава государства отметил, что Москва выражает надежду, что Лондон в свою очередь будет прислушиваться к мнению и пожеланиям жителей королевства относительно взаимоотношений с нашей страной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на финишную прямую выборов премьер-министра Великобритании вышли два кандидата.

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