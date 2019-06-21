На должность британского премьера претендуют всего два кандидата. Кто они?

Консерваторы Великобритании провели два тура голосования, в результате которого на пост лидера партии осталось двое из четырех кандидатов. Избранник сразу станет новым премьер-министром после ухода Терезы Мэй.

Как и предсказывали социологи, в финале оказались бывший мэр Лондона Борис Джонсон, а также действующий глава МИДа Джереми Хан. Первого считают абсолютным фаворитом. Теперь дело за голосованием членов партии, которое проведут по почте. Победителя официально объявят после 22 июля, сообщает Sky News.

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Из предвыборной гонки сначала выбыл глава МВД Саджид Давид, затем министр сельского хозяйства Майкл Гоув.

Тереза Мэй сообщила об уходе 24 мая 2019 года. Причина отказа от поста — невозможность выхода страны из Европейского союза. Это значит, что задача перейдет на плечи нового премьер-министра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему премьер-министр Малайзии назвал политизированным расследование крушения MH17.