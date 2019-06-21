На должность британского премьера претендуют всего два кандидата. Кто они?

, 15:39 Видео 105

На финишную прямую вышли Джонсон и Хан. За первого отдали голос 160 из 313 депутатов, а за второго — только 77.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters

Консерваторы Великобритании провели два тура голосования, в результате которого на пост лидера партии осталось двое из четырех кандидатов. Избранник сразу станет новым премьер-министром после ухода Терезы Мэй.

Как и предсказывали социологи, в финале оказались бывший мэр Лондона Борис Джонсон, а также действующий глава МИДа Джереми Хан. Первого считают абсолютным фаворитом. Теперь дело за голосованием членов партии, которое проведут по почте. Победителя официально объявят после 22 июля, сообщает Sky News.

«Лучезарная красотка»: Звезда «Кухни» похвасталась стройной фигурой в купальнике

Из предвыборной гонки сначала выбыл глава МВД Саджид Давид, затем министр сельского хозяйства Майкл Гоув.

Тереза Мэй сообщила об уходе 24 мая 2019 года. Причина отказа от поста — невозможность выхода страны из Европейского союза. Это значит, что задача перейдет на плечи нового премьер-министра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему премьер-министр Малайзии назвал политизированным расследование крушения MH17.

Читайте также

+24° Днём +26°
Ночью +18°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Последние новости

16:40
Летнее солнцестояние: Что нужно обязательно сделать в ночь на 22 июня
16:34
СК подключился к делу об избитых и покусанных малышах в Петербурге
16:27
Что известно о молодом любовнике актрисы Ирины Пеговой
16:20
Суд арестовал экс-главу Пушкинского района Подмосковья
16:11
Экс-супруга Тома Круза призналась, что родила дочь не от него
16:05
Уволенный за пьянство москвич устроил стрельбу на предприятии
15:57
Исследование: шоколад помогает быть стройным и жить долго
15:50
Спикер грузинского парламента ушел в отставку на фоне протестов
15:39
На должность британского премьера претендуют всего два кандидата. Кто они?
15:23
Крылатые львы на Банковском мосту в Петербурге открыли свою тайну
15:14
Шокирующее видео: Травмированный ребенок рассказал, за что его била мать
15:08
Мурманская область активно поддерживает лучших российских студентов — видео
14:50
«Не надо шашками рубить»: В Госдуме оценили предложения расширить полномочия ГАИ
14:42
Фото: Серябкина в мини-платье поздравила выпускников
14:36
Лесной пожар бушует на площади 80 гектаров в Подмосковье — фото и видео
14:31
Двух ирландцев не пустили на Украину за крики «ДНР, вперед!»
14:23
Александра Семчева не узнать! Актер рассказал, как ему удалось похудеть
14:22
Взрыв прогремел в мечети Багдада
14:16
Названы регионы России с самыми высокими доходами
14:06
Таня Терешина рассказала, что с возрастом стала как бульдозер

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама