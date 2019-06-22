Дети выпали из аттракциона в парке «Сокольники»: Видео с места

Трое детей выпали из кабины аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники» 22 июня. Как стало известно 5-tv.ru, «Колобок» заклинило в результате механической поломки. К счастью, это случилось, когда аттракцион был в самой низкой точке на высоте 30 сантиметров от земли.

Почему открылись запорные механизмы, удерживавшие детей — пока неизвестно. Согласно одной из версий, это произошло автоматически вследствие остановки. По предварительным данным, пострадали трое детей, у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Все трое госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель гидроцикла наехал на ребенка в районе лодочной станции в Подмосковье.