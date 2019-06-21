Водитель гидроцикла наехал на ребенка в районе лодочной станции в Подмосковье

Водитель гидроцикла наехал на ребенка в районе лодочной станции в Серпуховском районе в Московской области.

По данным пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, инцидент произошел в акватории реки Ока.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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