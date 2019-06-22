Виторган помирился с новым бойфрендом Собчак

Максим Виторган вероятно помирился с новым бойфрендом Ксении Собчак, сообщает Teleprogramma.pro. Всю троицу, известную своими скандальными ссорами заметили на премьерном показе «Мастера и Маргариты» в образовательном центре ММОМА, где запускали приложение «Мобильный художественный театр».

Виторган и Богомолов вполне мирно беседовали, что разительно отличается от случая, произошедшего зимой 2019-го, когда Максим набросился с кулаками на режиссера. В итоге, Богомолов не появлялся на публике около месяца из-за сломанного носа.

Теперь двое мужчин общались цивилизовано, из чего публика решила, что конфликт вокруг Собчак в прошлом. Сама Ксения также посетила премьеру и была в центре внимания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак расщедрилась и отказалась от алиментов Виторгана.