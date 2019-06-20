Собчак расщедрилась и отказалась от алиментов Виторгана

, 21:39 Фото 201

У знаменитых родителей растет сын Платон.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак после развода с Максимом Виторганом решила не подавать на алименты на их двухлетнего сына Платона. Официальное расставание пары прошло спокойно и, возможно, бывшие супруги просто обсудили вопрос финансовой помощи отца сыну полюбовно, пишет KP.RU.

Телеведущая и режиссер договорились, что после развода ребенок останется жить с мамой в общей, купленной в браке квартире, где у Платона своя детская комната и привычная обстановка.

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По словам знакомой знаменитых родителей, Собчак не запрещает Виторгану видеть сына, понимая, что нельзя лишать ребенка отца. Учитывая плотный график светской львицы, Платон много времени проводит с папой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак вновь надела обручальное кольцо.

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