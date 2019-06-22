После поломки аттракциона «Колобок» пострадали дети директора Porsche

Детский аттракцион «Колобок» сломался в московском парке «Сокольники» 22 июня. После поломки по неизвестной причине открылись защитные механизмы и трое детей выпали на землю. Сейчас они доставлены в больницу, по предварительным данным у них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Как выяснилось позже, двое из трех пострадавших оказались детьми исполнительного директора российского отделения Porsche.

По факту произошедшего СК России по Москве возбудил уголовное дело, сейчас в «Сокольниках» работают следователи, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео и фото с места происшествия в «Сокольниках».