Иностранные пользователи Twitter обсуждают недавнее видео, на котором российский Су-27 на большой скорости и малой высоте пролетает над испанским авианосцем. Корабль Испании принимал участие в учениях НАТО в акватории Балтийского моря. По заявлениям журналистов Су-27удалось засечь, хотя никаких мер противодействия не понадобилось, так как действия пилоты не представляли опасности.

Под видео с этим пролетом, которое опубликовал аккаунт @Fauerzaesp набралась почти сотня комментариев.

«Пригласили бы его на посадку и пару бокалов пива», — шутит PrezMariano.

«Простая русская вежливость, россияне очень вежливо приветствуют и предупреждают», — предполагает pepejimenezEda.

«Разве это не близко к России? Я уверен, это часть „перетягивания каната“ между Россией и НАТО», — написал VctrMt.

«Предупреждение: „Мы здесь и не уйдем“», — уверен Guille_na_mas.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский Су-27 вышел на перехват бомбардировщика США B-52.