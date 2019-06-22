Директор «Сокольников» рассказал подробности о выпавших детях

История с детьми, выпавшими из аттракциона «Колобок», получила продолжение — на происшествие отреагировали директор парка «Сокольники» и гендиректор компании, эксплуатирующей сам аттракцион.

Так, директор «Сокольников» Андрей Лапшин подтвердил ранее имевшуюся информацию — при аварийной остановке отключились блокирующие механизмы и три девочки девяти, одиннадцати и двенадцати лет выпали на землю. Две из них госпитализированы, диагностированы ушибы мягких тканей и сотрясение мозга.

«Аттракцион 2007 года (выпуска — прим. ред.). Производство Белоруссии <…> Это первый случай, вообще инциденты на площадках аттракционов происходят крайне редко <…> Аттракционы были сертифицированы в апреле 2019 года», — пояснил Лапшин.

Генеральный директор компании «Лорега» Сергей Кудаков также пообщался с прессой и сообщил подробности о произошедшем. Его компания отвечает за эксплуатацию «Колобка». Он пояснил, что автоматическое открывание защитных механизмов при остановке не предусмотрено.

«Крепления не открываются, они ждут непосредственных действий оператора, чтобы куделя открылись и безопасно можно было извлечь пассажиров»

«Значит оператор нажал на кнопку?»

«Я сейчас не могу вам сказать, будем разбираться», — ответил Кудаков.

На вопрос о возможных причинах поломки гендиректор предпочел отмолчаться, сообщив, что мог иметь место «износ металла».

Ранее 5-tv.ru публиковал фото и видео с места происшествия в «Сокольниках».