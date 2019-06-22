Сергея Пенкина не пустили на борт самолета

Сложная и запутанная история произошла с певцом Сергеем Пенкиным и компанией Utair. В ней достоверно известно только одно — исполнителя не пустили на борт самолета «Москва — Минводы» вылетавшего из «Внуково». По одной из версий, Пенкин к моменту посадки был нетрезв, потому и получил отказ.

Эту версию решительно отвергает концертный директор Сергея, Вадим Колчков. Он утверждает, что Пенкин был трезв и заявляет, что артист подал в суд на компанию Utair за задержку рейса и причиненный ущерб.

В свою очередь пресс-служба авиаперевозчика утверждает, что многочасовой задержки на рейсе «Москва — Минводы» 21 июня не было.

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