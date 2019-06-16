«Злость и паника»: Лунев о последствиях инцидента во «Внуково»:

, 15:02 Эксклюзивное интервью 27

По мнению вратаря сборной РФ и ФК «Зенит», это журналисты раздувают скандал из происшествия в аэропорту «Внуково».

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Фото, видео: РИА Новости / Вячеслав Евдокимов, Пятый канал

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Вратарь сборной России по футболу и ФК «Зенит» Андрей Лунев считает конфликт с сотрудником авиакомпании в московском аэропорту «Внуково» абсурдным, а его последствия — «дикими». Спортсмен заявил, что он возмущен и из-за того, что СМИ раздувают произошедший инцидент.

«Я потом просто вот смотрю эти заголовки — „устроил пьяный дебош“, там что-то это… У меня прям реально, и зло — злость такая, и, не знаю, паника какая-то что ли», — поделился ощущениями футболист.

Лунев отметил, что хорошо, что он в то злополучное утро 12 июня не надел полностью официальную спортивную форму футболистов, хотя накануне прошел матч отборочного тура Чемпионата Европы — 2020 с кипрской командой, в которой россияне одержали победу со счетом 1:0.

«<…> Хорошо, я там в кофте был другой, но у меня шорты (с символикой — прим.ред.) сборной, все равно в экипировке, грубо говоря, сразу после игры <…> В „Зените“ сейчас начинаются сборы. И мне сейчас нужно объясняться», — отметил он.

Футболист также возмущен, что журналисты беспокоят его ближайших родственников, а также нашли криминальный след в прошлом спортсмена.

«Звонили брату, маме, папе, друга нашли, хотя как они его нашли? Ладно, они по-прошлому пошли: нашли у меня какую-то судимость, то ли еще что-то. Когда я там в 11 лет, мы на спор что-то сделали, и меня в итоге поймали менты <…> Это же дикость! Как это может быть? Как такое происходит в жизни? Ну что, они вообще идиоты? Просто понять не могу», — подытожил он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Андрей Лунев устроил скандал в столичном аэропорту — по утверждениям очевидцев, футболист был пьян. При этом сам спортсмен уже принес публичные извинения и сотрудникам «Внуково», и невольным очевидцам происшествия.

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