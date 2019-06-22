В Тбилиси националисты напали на российских тележурналистов

Тбилисские националисты в субботу, 22 июня, напали на съемочную группу телеканала «Россия-24».

Как сообщается на сайте телеканала, съемочная группа в этот момент выполняла редакционную задачу — на фоне указа президента России Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года совершать перелеты в Грузию корреспондент брал интервью у владельцев туристического агентства.

Выкрикивая лозунги, к ним подошли несколько молодых людей, после чего напали на корреспондента и оператора, попытавшись их избить. На помощь журналистам пришли владельцы турагентства. К слову, семья интернациональная: она — русская, а он — грузин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru обстановка в стране накаляется уже третий день подряд. Масла в огонь «подогревает» и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто заявила: Россия — враг.