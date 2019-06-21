«Россия наш враг»: Президент Грузии «подогрела» настроения протестующих

, 17:38 Эфирная новость 95

Второй день продолжаются беспорядки в центре Тбилиси. Число пострадавших достигло 240 человек, включая 80 полицейских.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

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Вооруженные протесты в Тбилиси 7

В центре Тбилиси оппозиция сейчас возводит баррикады. К зданию парламента свозятся бетонные заграждения и автомобильные покрышки. В Совете Федерации российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация не стабилизируется. Официальный Тбилиси уже обвинил в беспорядках Москву. Президент республики Саломе Зурабишвили открыто заявила: Россия — враг.

«Россия наш враг и оккупант. Его пятая колонна опаснее, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что распад страны, общества и внутренее противостояние помогают России, сегодня это самое известное ее оружие», — заявила глава государства.

В российском МИДе, а также в Совете Федерации ответили, что России не выгодны беспорядки в Грузии. Москва напротив — заинтересована в стабильном развитии соседа. В Кремле добавили — речь идет о русофобской провокации. Тем временем лидеры грузинских оппозиционных партий этим утром объявили о новых акциях протеста. По их словам после вчерашних событий, когда толпу полиция разгоняла с помощью резиновых пуль, процесс уже будет не остановить. В результате погромов пострадали 240 человек. В том числе 80 полицейских. Об этом сообщили в Минздраве Грузии. Из Тбилиси передает Дарья Деметьева.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, под давлением протестующих ушел в отставку спикер грузинского парламента.

Тема:
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