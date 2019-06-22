Крупный пожар произошел в Екатеринбурге 22 июня — огонь распространился на 2,2 тысячи квадратных метров лакокрасочного цеха на улице Труда. На видео, заснятом очевидцами, виден густой черный дым, идущий из охваченного пламенем здания.

О пожаре стало известно около 14:40 по московскому времени — к 17:00 пожарные службы и МЧС продолжают наращивать группировку для тушения бушующего огня. Как стало известно, под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение здания цеха.

Всего в тушении пожара задействованы 20 единиц техники и более 60 человек. Пострадавших нет.

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