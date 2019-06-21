Рынок «Юнона» загорелся в пятницу 21 июня на юго-западе Петербурга. На видео, заснятых очевидцами видно, как из павильона идет густой черный дым. По данным источника в экстренных службах Петербурга, в загоревшемся павильоне номер восемь нет людей.

Сейчас на месте работают восемь пожарных расчетов, а также Росгвардия, Скорая помощь и сотрудники МЧС. Пожар охватил площадь 120 квадратных метров, открытого горения не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье на площади в 80 гектаров бушует лесной пожар. Огонь охватил участок леса в Луховицком городском округе Московской области — использовать для тушения технику проблематично из-за заболоченности.