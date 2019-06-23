Видео: В Дагестане ликвидированы два вооруженных террориста

В Дагестане в результате перестрелки ликвидированы двое террористов. Как сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета, боестолкновение произошло в субботу, 22 июня, около 22 часов на дороге между населенными пунктами Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе.
Правоохранители попытались остановить автомобиль ВАЗ-2109, в котором ехали двое вооруженных бандитов. На требование сложить оружие, и сдаться властям злоумышленники открыли огонь и были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены пистолет и автомат.
По его словам, никто из мирного населения не пострадал, потерь среди сил сотрудников правоохранительных органов нет. Сейчас следователи устанавливают возможную причастность бандитов к другим преступлениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 июня ФСБ пресекла деятельность экстремистской религиозной организации в Москве, задержаны 12 жителей Карачаево-Черкессии.
* — террористическая организация запрещена в РФ.