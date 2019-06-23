Видео: Стало известно содержание записки, о потере которой рассказал Путин

, 14:56 Эксклюзивное интервью 262

Подробности рассказал супруг женщины, которая и передала свое послание главе государства в Сыктывкаре девять лет назад.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 134

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин упомянул в ходе «Прямой линии» 20 июня 2019 года, произошла в Сыктывкаре в сентябре 2010 году. Выяснилось, во время рабочей поездки Путина две местные жительницы, чтобы передать свою просьбу президенту, решили скооперироваться и составили две одинаковые записки, и одной из них удалось прорваться сквозь охрану.

Как рассказал 5-tv.ru супруг одной из женщин Владимир Щербина, их чаяние касалось земельного вопроса для многодетных, а другой женщины — ее сына, которого, как она считала, осудили незаконно. По словам мужчины, супруга ехала в надежде где-то встретится с президентом. Через некоторое время она познакомилась с женщиной, которая также хотела передать просьбу главе государства о судьбе своего, по ее словам, незаконно осужденного сына. И они совместно решили, что напишут две одинаковые записки с их просьбами и, так сказать, кому повезет.

По словам Владимира, усилия их оправдались. В вечернее время, женщины оказались в кольце охраны недалеко от Путина.

«Охрана не пропускала. В итоге эта женщина, Валентина, вырвалась и побежала. Споткнулась, упала. Ее стали подымать, на что Владимир Владимирович отреагировал довольно строго и сказал: „Пропустите эту женщину!“», — рассказал мужчина.

Щербина добавил, что приблизительно через два — три месяца в выпуске новостей он увидел выступление Путина, «которое касалось именно земель для многодетных».

«Мы сочли за чистую монету, что, значит, дошло до Путина, дошла информация», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Владимир Путин рассказал о случае, за который ему стыдно.

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