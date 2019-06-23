Автоэксперты составили рейтинг российских регионов с самыми дешевыми подержанными машинами, сообщает «Экономика сегодня». Основой для списка послужила средняя стоимость автомобилей.

Так, первую строчку рейтинга заняла Курганская область. Там подержанную машину можно купить в среднем за 313 тысяч рублей. Чуть дороже авто со вторичного рынка обойдется в Новгородской области и Республике Алтай — около 336 тысяч рублей.

Самые же дорогие машины «бывшего употребления» продаются в Сахалинской области — более 725 тысяч рублей. На втором месте Москва и Подмосковье — 700 тысяч. На третьем месте Приморский край — 645 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что введение новых правил автотюнинга отложили на год. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии.